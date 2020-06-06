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في عيد ميلاد أمال رمزي.. زوجها يحرمها من الميراث.. ونصيحة عقيلة راتب لها

السبت 06/يونيو/2020 - 11:39 م
امال رمزي
امال رمزي
ريهام كمال

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة أمال رمزي، وهي إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار التي لاقت اعجاب الجمهور.

تعرضت أمال رمزي، للعديد من الصعوبات في حياتها الشخصية ولعل أبرزها، زوجها طلقها بعد 25 سنة زواجًا ووزع ثروته على أبنائه من زوجته الأولى، وقال لشقيقها وكان يعمل مستشاره القانوني "أختك تقدر تعتمد على نفسها"، وهو ما أحزنها بشدة.

وكانت ستعاني أمال رمزي، لو تركت الفن موضحة أن الفنانة عقيلة راتب، هي التي نصحتها بألا تترك الفن من أجل الزواج، لأن الزوج ممكن أن يتركها لكن الفن لا يترك محبيه.

اعتبرت الفنانة ماري منيب، بمثابة والدتها كانت تشتكي لها من عين زوجها "الزايغة " فتقول لها: " اتركي له مساحة من الحرية ولا تخنقيه بالغيرة العمياء، وسيعود لك ولبيته في النهاية".

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