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مفاجأة.. الأهلي يعود لفتح مفاوضات ضم طاهر محمد

السبت 06/يونيو/2020 - 11:02 م
طاهر محمد
طاهر محمد
حسام مجدي
عاد النادي الأهلي ليفتح المفاوضات من جديد للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي من أبرز المهتمين بضم طاهر محمد منذ فترة ولكن انسحب النادي من الصفقة بشكل مفاجئ بسبب رفض المقاولون العرب بيع اللاعب.

وفتح الأهلي باب المفاوضات من جديد مع طاهر محمد طاهر عن طريق التواصل معه في الساعات القليلة الماضية لمحاولة إقناعه للموافقة على الانضمام للفريق في الصيف.

ويريد الأهلي التعاقد مع طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نادي المقاولون العرب كان قد أكد على رفضه لفكرة بيع طاهر محمد طاهر في نهاية الموسم الجاري لأي نادي داخل الدوري المصري الممتاز ولن يوافق النادي على رحيله إلى للاحتراف في أوروبا.

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