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الأهلي لن يُتوج بالدوري المصري لهذا السبب

السبت 06/يونيو/2020 - 11:00 م
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم المصري، تنوي عدم منح الأهلي لقب الدوري المصري، حال إلغاء البطولة هذا الموسم.

وتعاني بطولة الدوري المصري من التجميد منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة لن تقوم بمنح الأهلي لقب الدوري، إذا تقرر بشكل مؤكد إنهاء الموسم الكروي.

وتشير التقارير إلى أن اللجنة الخماسية ترى أن تتويج الأهلي سيستوجب تحديد الهابطين للدرجة الثانية، كما حدث مع الإتحاد الفرنسي، الذي منح لقب الدوري لنادي باريس سان جيرمان، وحدد الهابطين والمتأهلين أوروبياً.

كما سيؤدي تحديد الهابطين لتحديد الأندية الصاعدة من الأقسام الأدنى، وهو ما سيؤدي لعدة صدامات مع الأندية.

كما ترى اللجنة، أن البطولة يتبقى لها 16 مرحلة، وهو ما يعني أن المنافسة على اللقب مازالت موجودة.

ومنح مجلس الوزراء المصري الضوء الأخضر للهيئات الرياضية والأندية لعودة النشاط بشكل تدريجي، بحلول منتصف شهر يوليو الجاري.

ويبقى موقف اللجنة غامضاً حتى الآن، وسط تضارب الأخبار حول إلغاء الموسم أو استكماله.

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