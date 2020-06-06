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بنك حكومي يعلن وفاة مدير على إثر إصابته بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:44 م
بنوك
بنوك
الفجر الاقتصادي

أعلن بنك مصر أحد أكبر البنوك الحكومية، اليوم السبت، عن وفاة أحد العاملين بالمناصب العليا بالبنك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح البنك في بيانا له، أن الموظف الذي توفي بفيروس كورونا المستجد يبلغ من العمر 60 عامًا و يشغل منصب مساعد مدير عام فرع المعاملات الدولية ، حيث تلقي الرعاية الصحية مباشرة فور تعرضه للإصابة بأحد مستشفيات العزل من يوم 21 مايو الماضي الذي كان اخر يوم للعمل له، مشيرا إلى أن مضاعفة إصابته .بالمرض أدت إلى وفاته.

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