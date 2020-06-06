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عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:07 م
هاني شاكر
هاني شاكر
مصطفى فكيه

نفى المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن إصابة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "رمضان" ذلك من خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يبث عبر قناة "TeN"، أن هاني شاكر يتمتع بصحة جيدة، ولا يشكو من أي مضاعفات صحية خلال الفترة الأخيرة، والأمر ذاته مع أفراد أسرته.

ولفتت رمضان الانتباه إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر يواصل عمله بشكل طبيعي، ويتابع الملفات المُختلفة، لا سيما في ظل أزمة كورونا، إذ يحرص طوال الوقت على تذليل الصعوبات ومواجهة أي عقبات تواجة أعضاء النقابة.

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