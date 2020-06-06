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"بايدن" يشدد على أمر واجب العمل عليه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة

السبت 06/يونيو/2020 - 10:20 م
نائب الرئيس الأمريكي الأسبق - بايدن
نائب الرئيس الأمريكي الأسبق - بايدن

شدد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، مساء اليوم السبت، على أهمية هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحاً أنه لم يتبقى سوى 150 يوماً على الانتخابات.

وقال "بايدن" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً، علينا هزيمة دونالد ترامب وبمجرد قيامنا بذلك لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا، ساعدونا على تحقيق ذلك".

هذا ويواصل "بايدن"، هجومه الحاد على "ترامب"، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال "بايدن" على "تويتر": "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة، وبسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف في التغريدة التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض "كوفيد - 19" عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,917 مليون إصابة، بينهم أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,385 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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