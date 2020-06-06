بعد وفاته غرقًا.. تغريدة لمذيع سعودي تنبأ فيها بمصيره

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رحل عن عالمنا اليوم الموافق السبت 6 يونيو المذيع السعودي علي حكمي، وذلك بعدما تعرض للغرق أثناء تواجده في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية بعدما كان يمارس هوايته المفضلة وهي السباحة.



والغريب في الأمر، أن علي حكمي كتب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تنبأ من خلاله برحيله قبل ساعات قليلة من الحادث.



وكتب الراحل "سنرحل يومًا دون وداع، سنترك خلفنا كل مانريد وما لانريد هو الرحيل البعيد، اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل ومن يدعوا لنا بعد الموت.



والملفت للانتباه، أن علي كان يتغزل بجمال منطقة الجازان وبالأجواء الممطرة والموجات الغير مستقرة في بحرها، واخذ ينشر مقاطع فيديو للأجواء هناك ولكنه لم يكن يعلم بأنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة بقلبها.





