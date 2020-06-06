Advertisements

بعد وفاته غرقًا.. تغريدة لمذيع سعودي تنبأ فيها بمصيره

السبت 06/يونيو/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
لمياء علي

رحل عن عالمنا اليوم الموافق السبت 6 يونيو المذيع السعودي علي حكمي، وذلك بعدما تعرض للغرق أثناء تواجده في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية بعدما كان يمارس هوايته المفضلة وهي السباحة.

والغريب في الأمر، أن علي حكمي كتب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تنبأ من خلاله برحيله قبل ساعات قليلة من الحادث.

وكتب الراحل "سنرحل يومًا دون وداع، سنترك خلفنا كل مانريد وما لانريد هو الرحيل البعيد، اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل ومن يدعوا لنا بعد الموت.

والملفت للانتباه، أن علي كان يتغزل بجمال منطقة الجازان وبالأجواء الممطرة والموجات الغير مستقرة في بحرها، واخذ ينشر مقاطع فيديو للأجواء هناك ولكنه لم يكن يعلم بأنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة بقلبها.


أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ أقل من ساعتين

ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك

منذ ساعة

عاجل - حسام عاشور يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي لن يُتوج بالدوري المصري لهذا السبب

منذ 33 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

حكم نهائي.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في اقتحام قسم حلوان

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين