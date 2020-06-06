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وزارة الصحة الموريتانية: 64 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها اليوم السبت، عن تسجيل 64 إصابة و 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المدير العام للصحة بموريتانيا سيد ولد الزحاف، خلال مؤتمر صحفي " بنواكشوط": إن عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا وصل حتي الآن إلى 947 حالة، بينما وصل إجمالي أعداد الوفيات من الفيروس إلى 49"، لافتا إلى تسجيل 35 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 104 بالبلاد.

وفي غضون ذلك، استقبلت موريتانيا أكثر من 300 مواطن كانوا عالقين في إسبانيا وتونس والمغرب، حيث وصلوا إلى مطار نواكشوط الدولي المغلق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,917 مليون إصابة، بينهم أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,385 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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