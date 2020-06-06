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وزير الصحة السعودي يعلن التوسع في عيادات تطمن خلال يومين

السبت 06/يونيو/2020 - 10:17 م
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
الفجر السعودي
أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، التوسع في تخصيص عيادات "تطمن" لمن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا خلال اليومين القادمين.


وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "حرصا على صحة كل من هم على أرض وطننا الغالي.دشنا اليوم عيادات تطمن وهي مخصصة لمن يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة وسيتم التوسع فيها خلال اليومين القادمين.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا ؛ والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع".

وتابعت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله".

هذ وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: سكاكا والعلا ومهد الذهب وسبت العلاية والخفجي وبقيق وأبو عريش وخليص وليلى والدوادمي والرين وحريملاء ورويضة العرض.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: الباحة والمندق وبلجرشي وطبرجل والمظيلف والقنفذة ونمرة والخرمة والمحاني وميسان وسراة عبيدة والبشائر وتثليث وقرية العليا وسلوى والشملي والعيدابي وبيش وخباش والأرطاوية والبجادية والمجمعة ومرات وساجر وتمير.

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