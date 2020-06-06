بعد التنمر على نجله.. ندء شراره تدافع عن محمد رمضان

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حرصت المطربة الأردنية نداء شراره، على الدفاع عن الفنان محمد رمضان بعد تعرضه للتنمر هو ونجله من جانب احدى متابعينه، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وعلقت "شراره" على الصورة قائلة:" فرق أخلاق رهيب.. شوفوا ما أرقى رد محمد رمضان يسعد قلبو وينصرو ما أحلاه.. بس بخصوص هاي الشقرا أم كمامة اللي كاتبه هاد الحكي الذي ينم عن فكرها حتى هوه محترمها وشايل اسمها.. بس احكولي هدول الناس اللي بتعاني من نقص أخلاقي.. متي رح يموتوا ونخلص منهم ومن قلة أدبهم".



في سياق متصل، ظهر "رمضان " بالصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" برفقة ابنه، وكانت احدي المتابعات علقت على الصورة بصيغة التنمر على لون بشرت نجله قائلة:" اسود زى أبوه المصيبة أن مفيش حد في عياله في جمال أمهم ولا لونها".



فيما جاء رد محمد رمضان على التعليق قائلا:" انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

