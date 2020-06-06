ياسمين صبري تتلقى رسالة غريبة وتعرض محتواها للجمهور

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تلقت الفنانة ياسمين صبري رسالة محبة من طفلة صغيرة تدعى فريدة، والتي كتبت لها رسالة عفوية تعبّر فيها عن حبها لها.



ونشرت ياسمين عبر خاصية الستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة للرسالة التي وجّهتها لها الطفلة فريدة، وظهرت فيها رسومات مزينة على هيئة "قلب" بالورقة، وكتبت باللغة الإنجليزية، "أنا أحب ياسمين.. اسمي فريدة".



وكان متابعو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا صورة ظهرت فيها ياسمين، وكتب عليها "أنا حامل مافيش مبروك"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، إذ أشار البعض إلى أن ياسمين هي من نشرت هذه الصورة عبر صفحتها الخاصة، في حين أكد البعض الأخر أن هذه الصورة ليست حقيقية، وإنما نشرت في حساب غير رسمي لياسمين.