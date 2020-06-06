Advertisements

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره المصري المستجدات الإقليمية

السبت 06/يونيو/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
وكالات

تبادل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد، الجهود المباركة والحثيثة التي قامت بها مصر التي أثمرت عن "إعلان القاهرة"، الذي يسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز فرص الحل السياسي في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد على أن دولة الامارات حريصة على إنهاء الاقتتال في ليبيا الشقيقة فورا وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف، ودعا إلى استجابة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للمبادرة المصرية.

كما أكد على أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، مطالبا بالحد من التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية.

وأشاد بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، مثمناً الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في القاهرة، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال السيسي: إن "المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا"، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من يوم الإثنين المقبل في السادسة صباحاً.

وأوضح أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، مضيفاً أن "المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا".

هذا ولاقت المبادرة المصرية ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو الجاري.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الإماراتي مصر المصري الإماراتي الإمارات

أخبار تهمك

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

حكم نهائي.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في اقتحام قسم حلوان

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة الزمالك الكبرى في مهب الريح

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "رقم صادم ومفاجأة مدوية".. تفاصيل مهمة في بيان "الصحة" بشأن كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ ساعتين

ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ أقل من ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"إعلان القاهرة".. تفاصيل المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبيية

برلمانية تشيد بـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الأردني يعلق على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

نائب رئيس الوفد: الدولة المصرية لا تدخر جهدا لحل الأزمة الليبية

برلمانية: تصدر مصر في حل الأزمة الليبية يعيد لها ريادتها في المنطقة

دول تؤيد المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

09:49 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين