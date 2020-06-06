رامي صبري عن تصدره تريند يوتيوب.. "اللي جاي أقوي"

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أعرب الفنان رامي صبري، عن سعادته بتصدره تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "غريبة الحب"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قام "صبري" بنشر صورة تصدره التريند، وعلق عليها قائلاَ:" لايڤ "غريب الحب" أول ڤيديو لأغنية لايڤ يكون trending على اليوتيوب.. مبسوط جدًا بردود أفعالكم واللي جاي أقوى، رامي صبري".



في سياق متصل، حظيت أغنية "غريبة الحب" بنجاحا كبير ولاقت إعجاب المتابعين، بعدما قدمها رامي صبري باحساس صادق وأداء مميز، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.



وكان رامي قد غنى مؤخرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أغنيته الشهيرة "حبيبي الأولاني" من داخل الستديو الخاص به، بعد 14 عامًا من طرحها، وهي من كلمات عمر طاهر، ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل.

