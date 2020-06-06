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مدرب بوروسيا دورتموند يتحدث عن فرص التتويج بالبوندسليجا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عن فرص الفريق في التتويج بلقب البوندسليجا هذا الموسم وقبل ثلاث جولات فقط من انتهاء البطولة.

وحقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على حساب هيرتا برلين بنتيجة هدف نظيف سجله ايمري تشان لاعب خط الوسط.

وقال فافر في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة فقط، وننظر لأنفسنا فقط ونسعى لتطوير مستوى الفريق كل مواجهة".

وتابع : "بالطبع بعد كل مباراة ننظر إلى جدول الترتيب، ونرغب في مواصلة تحقيق الثلاث نقاط كل لقاء".

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

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هيرتا برلين فافر دورتموند

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