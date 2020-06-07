بعد ١٤ يوما.. ما هي الحالة الصحية لرجاء الجداوي؟

احتلت الفنانة رجاء الجداوي صدارة "التريند"، فور إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم 27 رمضان الماضي، بعد انتهاء تصوير مسلسلها الذي أذيع في رمضان الماضي، وعلل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، ذلك بكونها أحد المشاهير، إلا أنها تخضع لرعاية صحية داخل مستشفي أبوخليفة فى الإسماعيلية للعزل الصحي.





شائعات كثيرة، أبرزها شائعة وفاتها داخل مستشفى العزل بالإسماعلية، الأمر الذي أزعج أسرتها، حيث وجهوا رسائلهم إلى مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة داخل العزل الصحي.





بعد ١٤ يوما.. ما هي الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي؟

1-ما زالت الفنانة رجاء الجداوي داخل الرعاية فى الدور الأول للمستشفى.





2-يضم قسم الرعاية الصحية 9 مرضى آخرين، مع رجاء الجداوي.





3-وضعها الأطباء على جهاز CPAP، ولازالت عليه.





4-درجة حرارتها 37 درجة.





5-نسبة الأكسجين فى الدم 98.





6-الضغط والنبض مستقرين.





7-في حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية.





8-سبب تأخير نقلها إلى غرفة عادية هو عمرها، حيث تبلغ 82 عامًا.





وكانت رجاء الجداوى قد دخلت العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بضيق في التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضي، تم وضعها على "جهاز CPAP"، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعي.





وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل فى 5 مارس 2016.





والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.



