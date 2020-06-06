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مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة

السبت 06/يونيو/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وانطلاقًا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن المجتمعي، ومشاركته للدولة فى تقديم كافة الوسائل ومد يد العون للمواطن لتخفيف العبئ عن الدولة المصرية فى دعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم، تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم.


بدأت غرفة عمليات أمانة مركز الشواشنة، لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إعمالها لليوم الرابع على التوالي لحملة " أسرة معافه " برئاسة حسين الفرخ، أمين المركز، والامناء المساعدين وٱمناء التنظيم، والمرأة، والإعلام، وامين الشباب بالمركز، بالإضافة الى فريق من أمانة العمل الجماهيرى، والتى جابت قرى بطن هريت، وعزب مقلد، والغراقة التابعين للوحدة المحلية بالشواشنة، وقامت بتوزيع شنطة " أسرة معافه " التى تحتوى على سلع غذائية جافة، ولحوم، ومواد تعقيم من كلور وكحول وصابون علي الأسر المصابة ضمن مسيرة الخير والوقوف بجانب أهالينا فى جميع أنحاء قرى المركز من أجل صحة سليمه لأسرة معافه" التوزيع تم من خلال " الحصر اليومى للإصابات لتصل إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا والتى تسعى الدولة إلى توفير كافة احتياجاتها فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن أمانة الحزب بالمركز تستهدف معاونة الأسر المصابة بجميع قرى المركز وتخفيف العبء عنها من خلال مبادرة " أسرة معافه "، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية ومساندتها للوصول للأسر الأكثر احتياجا فى القرى والنجوع، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم فى أصعب الظروف، في إطار مبادرة " أسرة معافه".
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم يواصل مبادرة "أسرة معافاة" لليوم الرابع بأمانة الشواشنة

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