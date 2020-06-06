بيخيرونا بين الجوع والحرب الأهلية".. مايا دياب تعلق على أحداث بيروت

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عقبت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ على الأحداث التي اندلعت اليوم في وسط بيروت، من خلال تغريدة صريحة وجريئة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر.





وعلقو مايا قائلة : "كيف فيك تسيّس الجوع،كيف فيك تقنع الفقر انّو يروق،عم بيحطونا امام خيارين:امّا الجوع والفقر والموت منه "أو" الحرب الأهلية.



واضافت: وكأننا فريقين..ونحنا لأوّل مرة فريق واحد..فريق واحد ضد فرقة "حسب الله".



وتابعت: "وما تفسروا ع ذوقكن "حسب الله" هي فرقة كلن يعني كلن".