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شاهد.. أحداث ظهور لـ غادة عبدالرازق عبر "تويتر"

السبت 06/يونيو/2020 - 10:21 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهرت "عبدالرازق" بالصورة بملامح صغيرة في العمر، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات " مسلسل سلطانة المعز جميل جدا"، وعلق أخر:" هتفضلى طول عمرك قمر".

يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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مسلسل سلطانه المعز غادة عبدالرازق سلطانة المعز

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