صفقة الزمالك الكبرى في مهب الريح

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن مدافع الوداد الرياضي المغربي محمد الناهيري قريب من الانتقال إلى صفوف نادي فنربخشة التركي، الذي يسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن النادي التركي يفكر في ضم محمد الناهيري من أجل الحصول على خدماته وقطع الطريق عن الزمالك الذي يسعى لضمه هو الآخر خلال الميركاتو المقبل.





وذكرت الصحيفة المغربية أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، يتمنى أن يتعاقد فريقه مع المدافع محمد الناهيري، ما جعل إدارة الفريق تضع اسم اللاعب ضمن أولوياتها خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، بالإضافة إلى زميله في الوداد وليد الكرتي الذي يبقى من الأسماء التي تدخل ضمن اهتمامات الزمالك.





وفي نفس السياق، يسعي فريق الوداد إلى تجديد عقد الناهيري خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد اللاعب من أهم لاعبي الفريق المغربي.