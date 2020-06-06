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"لا تعليق".. رسالة نارية من كارول سماحة عن رأيها في السياسة

السبت 06/يونيو/2020 - 10:19 م
كارول سماحة
كارول سماحة
لمياء علي


اعربت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن رأيها في السياسة معتبرة إياها عبارة عن مصالح مشتركة، ووجهت رسالة نارية من خلال حسابها الشخصي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.


وعلقت كارول قائلة: "تعلمت أن في السياسة ، ليس هناك عدو دائم وصديق دائم..لكن هناك مصالح دائمة! لذا......لا تعليق".

وكانت كارول قد أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتصريحها عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا، معتبرة أنه صفقة العصر، وتعرّضت لهجوم قوي من بعض المتابعين، الذين ناقضوا تعليقها، خصوصاً أن العالم ينتظر بصيص أمل لإنتهاء الفيروس.

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