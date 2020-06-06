رامي جمال يشارك جمهوره صور أشقائه ويعلق مازحا.. "أنا ايه اسمي مش محمود"

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شارك الفنان رامي جمال بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشخير "انستجرام"، وظهر بالصور برفقة أشقائه.



وعلق "جمال" على الصورة قائلاَ:" من اليمين اخويا الكبير محمد جمال وفِي النص اخويا الصغير احمد جمال السؤال اللي مجنني انا ليه اسمي مَش محمود الصوره من ٣ سنين في فرح احمد عاوزين نقوله مبروك علشان كنت ناسي".



وحقق النجم رامي جمال، نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقي الأغاني منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".



من ناحية أخرى تعاون "جمال" فى ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

