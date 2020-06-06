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نوال الزغبي توجه رسالة إلى محبيها عن طريق "إنستجرام"

السبت 06/يونيو/2020 - 10:08 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
ولاء عبد الناصر

تحرص النجمة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نوال عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، علقت عليها قائلة "بإحساس كل الناس مش عايشته حبي ما بينقاس ولا بكل الدني قايسته".

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة"، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

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