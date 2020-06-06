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عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:49 م
ريم البارودي
ريم البارودي
مي مرسي
ردت الفنانة ريم البارودي على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من منعها بالظهور على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية وذلك بعد مطالبة الجمهور منها الرد من خلال فيديو قد نشرته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال أحد متابعين ريم البارودي "بس ياريم انتي قولتي هتنزلي فيديو وتحكيلنا كل الحقايق وهتردي علي كل حاجة، ولغاية دلوقت منزلتيش اي حاجه".

فردت ريم البارودي قائلة "نقابه المهن التمثليه تدخلت،من السيد الدكتور اشرف زكي، وانا وعدته اني التزم الصمت، وكل شي مسجل من اول ماسرسبو  الفويسات، لحد البيان اللي بيتبعت عن طريق الايجوري اللي بيكتبلها، والحمد الله في صحفيين كبار محترمين شاهدين ان خالد الاجوري بعت بيان لمعظم الصحفيين عشان ينشر في الصحافه حالا، ولما كبار بيدخلو؛ لازم أسكت، أشكرك".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار بمنع عدد من الإعلاميين والفنانين وكانت منهم الفنانة ريم البارودي
عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا
عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا
عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا
عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

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منع ريم البارودي من الظهور لهذا السبب!

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