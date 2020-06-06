نائب: مشروع قانون مجلس الشيوخ سيعرض أولا على اللجنة التشريعية

قال النائب إيهاب السلاب، عضو ائتلاف دعم مصر وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تفاصيل تقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وبعض قانون مجلس النواب غدا.





وأشار "السلاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أنه سيتم دراسة مشروع القانون في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حتى يتم وضع الأسس العامة، حيث لن يتم طرحه في اللجنة العامة حتى يتم تحديد ملامح مشروع القانون أولا.





يتقدم ائتلاف دعم مصر، غدا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.





في هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.





وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.





واختتم البيان، بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكى تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.



