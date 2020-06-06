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عاجل.. أول رد من ياسمين صبري على حقيقة حملها
السبت 06/يونيو/2020 - 10:02 م
روان هيثم
تداول موقع التواصل الاجتماعي نبأ عن حمل الفنانة ياسمين صبري بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
حيث تم نشر صورة لياسمين صبري عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" وكتب عليها "أنا حامل مفيش مبروك".
وخرجت ياسمين صبري عن صمتها وكشفت أنها لا تمتلك أي حساب عبر التيك توك، وليس لديها سوى موقع إنستجرام فقط، وهذا النبأ شائعة وليس حقيقة.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "فرصة ثانية" الذي من بطولتها الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.
حيث تم نشر صورة لياسمين صبري عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" وكتب عليها "أنا حامل مفيش مبروك".
وخرجت ياسمين صبري عن صمتها وكشفت أنها لا تمتلك أي حساب عبر التيك توك، وليس لديها سوى موقع إنستجرام فقط، وهذا النبأ شائعة وليس حقيقة.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "فرصة ثانية" الذي من بطولتها الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.