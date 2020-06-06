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ننشر إحصائيات مستشفى عزل مصابي كورونا في كفرالشيخ منذ بدء الأزمة

السبت 06/يونيو/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال مصدر بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، إن حصيلة أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة إلي 236 متعافيا، وذلك منذ بدء الأزمة وحتى الآن، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفي إلي منازلهم بعد التأكد من تعافيهم التام.

وكشف المصدر، أنه أيضا قد تم تحويل 320 مصاب لدور نقاهة بعد استقرار وتحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، فضلا عن تحويل 78 حالة إلي منازلهم كعزل منزلي، وذلك لأن إصابتهم بسيطة مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الذين يحتاجون إليها طبقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.

وأوضح المصدر، أن المستشفى قد سجلت 54 حالة وفاة لمصابي فيروس كورونا منذ بدء الأزمة حتي الآن، وأن عدد المتبقين بالمستشفي يبلغ 144 مصاب غالبيتهم حالتهم مستقرة نتيجة مايبذله الطاقم الطبي من مجهود متميز.

وسجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن، لتتجاوز الـ 32 ألف حالة، بعد تسجيل 1497 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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