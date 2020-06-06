جيهان خليل تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهروها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





حيث ظهرت "خليل: بالصورة ترتدي بلوزة باللون الأخضر، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور جيهان، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الجمال كله" وأضاف آخر"نجمة مسلسل طاقة حب





يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.

