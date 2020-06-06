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بسبب ياسمين صبري.. رامي صبري يتصدر تريند اليوتيوب

السبت 06/يونيو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
لمياء علي


تصدر الفنان المصري ​رامي صبري​ التريند ومؤشرات البحث عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب، وذلك بأغنية "غريب الحب"، التي قدمها كتتر مسلسل "​فرصة تانية​"، للفنانة ​ياسمين صبري​، والذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم.

وحظيت الأغنية بنجاحا كبير ولاقت إعجاب المتابعين، بعدما قدمها رامي صبري باحساس صادق وأداء مميز.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.

وكان رامي قد غنى مؤخراً عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أغنيته الشهيرة "حبيبي الأولاني" من داخل الستديو الخاص به، بعد 14 عاماً من طرحها، وهي من كلمات عمر طاهر، ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل.

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