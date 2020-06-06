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هاني العقبي: لابد من عودة النشاط الرياضي

السبت 06/يونيو/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
صرح هاني العقبي لاعب الأهلي الأسق، والمدير الفني الحالي لفريق المصريه للاتصالات ، أنه لابد من رجوع النشاط الرياضي بجميع الأقسام مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لسلامة الجميع .

وأضاف العقبي في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" أن توقف النشاط الرياضي أضر بلاعبين والمدربين، وجميع عناصر اللعبة، بينما معظم المجالات الأخري مازالت تعمل، متسائلا، هل الرياضة فقط هي التي تساعد على انتشار المرض؟!.

وأكد العقبي علي عن هناك أندية كثيرة لا تعطي لاعبيها مستحقاتهم منذ شهور قبل حتي جائحة كورونا، مشيرا أنه في حالة إلغاء النشاط يجب على روساء الأندية أن تمنح لاعبيها كافه الحقوق سواء قسم ثاني او ثالث أو رابع.

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