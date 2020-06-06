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وزير العدل السعودي يوجه بإطلاق خدمة "المواعيد الإلكترونية"

السبت 06/يونيو/2020 - 09:12 م
وزير العدل السعودي
وزير العدل السعودي
الفجر السعودي
وجه وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة "المواعيد الإلكترونية" لعموم المستفيدين الراغبين في الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية؛ حيث سيتاح تقديم المواعيد غدًا الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.Sa.

وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي (جميع المحاكم وكتابات العدل والفروع وغيرها) ما لم يحمل المستفيد موعدًا بتاريخ الحضور في اليوم والوقت المحدد، موضحةً أن العمل في المرافق العدلية سيكون من الساعة 7:30 صباحًا حتى 6:30 مساءً.

وأوضحت الوزارة أن "المواعيد الإلكترونية" تضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الاشتراطات والإجراءات الاحترازيّة، وتنظيم عملية الحضور إل المقرات العدلية، بحيث يتاح للمستفيدين طلب موعد إلكتروني للدخول إلى أي مرفق عدلي (محاكم، كتابات عدل، فروع الوزارة) في حال عدم توافر الخدمة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز Najiz.Sa، أو من خلال مركز التواصل الموحد 1950.

وقالت الوزارة، إن بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية، سواء فيما يخص القضاء والمحاكم، أو فيما يخص التوثيق وخدمات كتابات العدل عبر بوابة ناجز، مشددةً على ضرورة التقيُّد بالاشتراطات الصحية عند الحصول على موعد، وزيارة المرفق العدلي بلبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف، واتباع التعليمات والإرشادات في المرفق العدلي.

ويمكن للمستفيد الحصول على موعد من خلال الدخول على بوابة ناجز Najiz.Sa عبر النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار خدمة المواعيد، ثم حجز موعد جديد، ويقوم بتعبئة بيانات الموعد وتحديد نوع الخدمة ليحصل بعدها على التذكرة الإلكترونية (باركود) التي لا تحتاج للطباعة، ويُكتفى بإحضار الباركود عن طريق الجوال أو أي جهاز ذكي إلى مقر المرفق العدلي مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

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