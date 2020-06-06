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عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

السبت 06/يونيو/2020 - 09:20 م
عفاف شعيب
عفاف شعيب
روان هيثم
أعلنت الفنانة القديرة عفاف شعيب عن وفاة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله في مستشفى الصف أختي الغالية الحنونة وأرجوكم ادعوا لها بالثبات وسبحان من له الدوام".

وتوالت عليها العديد من التعليقات الحزينة من الجمهور، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "البقاء لله ربنا يرحمها يارب ويجعل مثواها الجنة ويصبركم".

يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب مشاركتها في مسلسل "ختم النمر"، وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، إسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وآخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.

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