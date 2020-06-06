أول تعليق من ريهام سعيد على قرار منع ريم البارودي من الظهور في الأعلام

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نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو عن دعوة المظلوم وكيف يعطي الله حق كل شخص ظلم حتى بعد مرور سنوات.



ولم تعلق ريهام سعيد، على الفيديو عبر حسابها على تطبيق "انستجرام"، إلا أن الجمهور فسر ذلك الفيديو أنه تعليق ريهام، بعد قرار منع الفنانة ريم البارودي، من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولها على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية، خاصة بعد الخلافات التي حدثت بينهم الفترة الماضية.





وجاءت أحد التعليقات على منشور ريهام سعيد تقول: "ريم عادي اتوقف البرنامج بس مش ممسوكة في قضية نصب ولا سرقة أطفال".



وعلقت أخرى قائلة: "الأعلى للإعلام خلي بوز البطة ريم الكبريت، تركح في البيت سبحان الله السنة دي معمولة عشان حقك يجي يا سيدة الشاشة النسائية".



يشار إلي أن الفترة الماضية شهدت مشادات كلامية بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد صداقة قوية بينهم.