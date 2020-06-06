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في لقاء نادر.. محمود المليجي يكشف عن نقط ضعفه وقوته.. وأكبر خطأ في حياته

السبت 06/يونيو/2020 - 09:41 م
محمود المليجي
محمود المليجي
ريهام كمال
يتزامن اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود المليجي، أحد أهم نجوم الزمن الجميل والسينما المصرية.

وفي حوار قديم ونادر له في احدى البرامج على التليفزيون المصري، كشف محمود المليجي، عن نقاط القوة والشعف لديه.

وقال "المليجي": "لاحظت أن نقطة ضعفي هي التواضع زيادة عن اللزوم، وبشرفي ده مش غرور، لكن أنا بحب اشيل الناس على اكتافي من غير ما أتعب وأقول أي".

وعن نقطة القوة لديه قال: " بقدم عملي كما يجب، ومش بتهاون ولا بمسح جوخ ولا بدي رشوة ومش بسهر كتير بعتمد على شغلي وده مصدر قوتي في اعتقادي".

وأكبر خطأ في حياة محمود المليجي، كما وصفه: "إني انتجت، كان عندي شركة من سنة 1947، ومكنش الهدف من تأسيسها المكسب المالي".

وأضاف: " ولكن لإني كنت شاعر بوجود أخطاء وقلت بالخبرة اللي اكتسبتها من أفلامي هقدر أتلافى الأخطاء، وأقدم فيلم كنموذج جديد وفعلا بدأت بفيلم اسمه المغامر".

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