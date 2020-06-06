Advertisements

مدرب بايرن ميونيخ يتحدث بعد الفوز على ليفركوزن

السبت 06/يونيو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
تحدث فليك المدير الفني لنادي بايرن مونيخ، عن فوز فريقه الكبير على مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاءت هذه التصريحات عقب فوز فريقه على مضيفه باير ليفركوزن 4 / 2 اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال فليك عقب المباراة :" الغرض من كرة القدم هو الفوز بالمباريات. أظهرنا هذا بشكل ملفت في 2020. بعد بعض المشاكل في البداية، وتأخرنا بهدف نظيف، استطعنا أن نعود. هذا يظهر الموقف والعقلية. كان شيئا جيدا أننا تمكنا من العودة بعد تأخرنا".

وعن أداء ليون جوريتسكا، قال فليك :" يجب أن ترى كيف عدنا للمباراة. ضغطنا بكل قوة، كنا ندخل بشراسة على حامل الكرة. وكان جوريتسكا مفيدا في أول هدفين. لديه حضور جنوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوة البدنية".

وبشأن تلقي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر البطاقة الصفراء الخامسة قال فليك :"إنه شيئ مزعج، ولكن علينا تقبله. تحدث مع مانزيل جرايفي. هو يقول إنه شاهد ضربة، لذلك حصل روبرت على البطاقة الصفراء. ووقف مولر أمام الكرة، يمكنك أن تمنح بطاقة صفراء على هذا التصرف. إننا نتقبل الأمر ككل. سنجهز لاعبين آخرين لمباراة مونشنجلادباخ، وهو شيء جيد أيضا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فليك بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن ‏بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 7 ساعات

المهندسين: إصابة 19 مهندسا بكورونا و280 حالة اشتباه

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. وتصدر بيانا مهما

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة لتجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يسقط أمام ليفركوزن في الدوري الألماني

أهداف مباراة - بايرن ميونخ 1 × 2 باير ليفركوزن | الدوري الألماني

تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يمطر شباك هوفنهايم بسداسية ويعزز صدارته للدوري الألماني

رئيس بايرن ميونيخ: مولر واحد من أساطير النادي

بايرن ميونيخ يكتسح فرانفكورت بالخمسة في الدوري الألماني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين