مدرب بايرن ميونيخ يتحدث بعد الفوز على ليفركوزن

تحدث فليك المدير الفني لنادي بايرن مونيخ، عن فوز فريقه الكبير على مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.





وجاءت هذه التصريحات عقب فوز فريقه على مضيفه باير ليفركوزن 4 / 2 اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال فليك عقب المباراة :" الغرض من كرة القدم هو الفوز بالمباريات. أظهرنا هذا بشكل ملفت في 2020. بعد بعض المشاكل في البداية، وتأخرنا بهدف نظيف، استطعنا أن نعود. هذا يظهر الموقف والعقلية. كان شيئا جيدا أننا تمكنا من العودة بعد تأخرنا".





وعن أداء ليون جوريتسكا، قال فليك :" يجب أن ترى كيف عدنا للمباراة. ضغطنا بكل قوة، كنا ندخل بشراسة على حامل الكرة. وكان جوريتسكا مفيدا في أول هدفين. لديه حضور جنوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوة البدنية".





وبشأن تلقي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر البطاقة الصفراء الخامسة قال فليك :"إنه شيئ مزعج، ولكن علينا تقبله. تحدث مع مانزيل جرايفي. هو يقول إنه شاهد ضربة، لذلك حصل روبرت على البطاقة الصفراء. ووقف مولر أمام الكرة، يمكنك أن تمنح بطاقة صفراء على هذا التصرف. إننا نتقبل الأمر ككل. سنجهز لاعبين آخرين لمباراة مونشنجلادباخ، وهو شيء جيد أيضا".



