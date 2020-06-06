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كاتب: أردوغان زعيم عصابة يريد نهب ثروات الشعب الليبي في البترول

السبت 06/يونيو/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن مبادرة القاهرة اليوم تفضي إلى هيكلة العملية السياسية في ليبيا وإعلاء المصلحة الليبية وتحجيم الدور الخارجي المتمثل في تركيا وقطر الساعي لدعم الجماعات الليبية.

وأضاف عبدالباسط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة القاهرة اليوم بشأن الأزمة الليبية جاءت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعد رؤية حقيقية واضحة لإنقاذ ليبيا.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحظى بدعم دولي كبير، حيث إن استقرار ليبيا يعني استقرار المنطقة، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي بشأن حل سياسي في ليبيا.

وأكد رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، أن المخابرات التركية والقطرية استولت على حكومة الوفاق وجعلتها مجرد دمية تحركها كيفما شاءت.

وأكد أن هناك تراجع كبير للمليشيات في المدن الليبية خلال الساعات الأخيرة، لافتا إلى أن تركيا لن تسمح بأي مبادرة تهدف لإنقاذ ليبيا لأنها تريد السيطرة على ثروات الشعب الليبي من نفط وبترول، وأردوغان لا يصلح إلا أن يكون رئيس عصابة.

ولفت بن هامل إلى أن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى نحو 12 تصالا دوليا في سبيل السعي لحل الأزمة الليبية.

وأضاف الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، انه يجب على دول الجوار لليبيا التعاون مع المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، معبرا عن عدم ثقته في تركيا.

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