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دورتموند يهزم هيرتا برلين ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ

السبت 06/يونيو/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
حقق بوروسيا دورتموند فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه هيرتا برلين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وجاءت المباراة متواضعة المستوى وافتقد بوروسيا دورتموند حدته الهجومية المعهودة كما أخفق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وندرت الفرص التهديفية الحقيقية، لكن دورتموند نجح في حسم النقاط الثلاث بهدف وحيد سجله إيمري تشان في الدقيقة 58.



ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ الذي تغلب على مضيفه باير ليفركوزن 4-2 في وقت سابق اليوم، وبفارق أربع نقاط أمام لايبزغ صاحب المركز الثالث والذي تعادل اليوم مع بادربورن 1-1، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 38 نقطة في المركز التاسع.

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