كاتب صحفي: المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية متوازنة (فيديو)

وأكد أن المبادرة المصرية وضعفت الأقاليم الليبية الثلاثة على قدم المساواة في المجلس الرئاسي حتى يتم إعلان الدستور ويقرر الليبي نظام الحكم الذي يختاروه، كاشفا أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السراج أنفق ثلث تريليون دولار.وأوضح عبد الستار حتيتة أن المبادرة المصرية لم تأت من فراغ وبنيت على دراسة عميقة وخبرة مصرية خاصة وأن مصر قدمت ورقة للحل السياسي الليبي اعتمدت عليها فرنسا ومؤتمر برلين في السابق.وأشار الكاتب الصحفي إلى أن المبادرة المصرية اليوم شاملة ووافية وكافية وتناولت الوضع السياسي وطريقة إدارة الحكم والمستوى العسكري ونزع سلاح الميلشيات، موضحا أن المبادرة المصرية بشان الأزمة الليبية مبنية على أسس مقنعة للأطراف الدولية.واستطرد أن ما يميز المبادرة المصرية أنها تضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات بعكس المبادرات الأخرى، وأن أمريكا وروسيا سوف يقفان بجانب المبادرة المصرية التي تأتي وفقا لقرارات الأمم المتحدة.وقال عبد الستار حتيتة إن إعلان المبادرة المصرية يضع تركيا خارج الحسابات الخاصة في المنطقة، كما أنه يضع تركيا في الزاوية أمام المجتمع الدولي فهناك ممارسات وخروقات تركية للمقررات الدولية من ضمنها مؤتمر برلين،ونوه الكاتب الصحفي الليبي إلى أن التنظيم الإرهابي يستغل بعض الأطراف في الدول المجاورة لتنفيذ مخططاتهم، ومن من يصر على استمرار الفوضى في ليبيا سيكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي ضده، مؤكدا على أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة الغزاة والإرهابيين.وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مؤتمر صحفيا بقصر الاتحادية بمشاركة كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، للإعلان عن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية.