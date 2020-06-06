صندوق الأطباء يطالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت الوصاية: "مينفعش الفقير يموت"

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق الأطباء، إن المستشفيات الخاصة لا يمتلكها أطباء، و50% من هذه المستشفيات والمعامل ملك شركات مساهمة مسجلة في وزارة الاستثمار، مطالبًا بإعداد إدارة مركيزة لإزالة أزمة كورونا من خلال كافة المستشفيات سواء الخاصة أو العامة، متابعًا: "لا يمكن تحويل الصحة لسلعة، وتحديد 10 آلاف جنيه لعلاج كورونا في اليوم مبلغ كبير جدًا".





ولفت أمين صندوق الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن وزارة الصحة عليها أن تقوم بإدارة المسشتفيات الخاصة في ظل أزمة كورونا، معقبًا: "طول ما في جائجة في البلد لازم يكون هناك إجراءات استثنائية، ما ينفعش المريض الفقير يموت".



