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نشأت الديهي: مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي أطماع في ليبيا

السبت 06/يونيو/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر دولة غير معتدية، ولكن الشعب المصري يتحول من النقيض للنقيض عندما يحاول أحد الاعتداء على أرضه أو عرضه أو وطنه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر كانت أولى بالدخول لليبيا للاستفادة من خيراتها وثرواتها تحت زعم الحفاظ على امنها القومي، لكنها تتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف.

وتابع، أن مصر تدعم وحدة الأراضي الليبية، ومحاربة الإرهاب، وإخراج جميع المرتزقة من الأراضي الليبي، وتدعم الجيش الوطني الليبي، بينما أردوغان يستغل الازمة الليبية أسوء استغلال، وجميع الدول التي تتدخل في ليبيا لها اطماع ومصالح شخصية، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي اطماع في ليبيا سوى أن تعيش ليبيا في أمان، حتى لا يتأثر الأمن القومي لمصر.

وشدد، على انه ليس لمصر أي مصلحة او مغنم او مطامع في ثروات الدولة الليبية، وما جرى اليوم محاولة لضبط النفس، ومحاولة للوصول لحل يحفظ لليبين أرضهم، معقبًا: "صبرنا قارب على النفاذ".
وتابع، أن المستعمر التركي يريد أن يعيد الأمجاد العثمانية على حساب الشعب الليبي ومقدراته، ويتعاملوا مع ليبيا على انها إرث عثماني.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية ان أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى الحضور القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلي الدول المعنية بالأزمة الليبية".

وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم الى العالم أجمع وأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الاكيدة في انفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في ان يعرف الاستقرار طريقه مجددا الى ليبيا وفى ان تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتات عليها كائنا من كان.. فقد اثبتا انهما يضعان نصب اعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية تأتى قبل وفوق كل اعتبار، لقد تحليا بالمسؤولية والحس الوطني حتى امكنا بعون الله وتوفيقه التوصل الى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا".

وأكمل الرئيس "ولعل تلك اللحظة من اللحظات المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة اذا صدقت نوايا الجميع وخلصت ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية الامنة والطبيعية الى ليبيا.. وانه لمن دواعي الاعتزاز ان يتم الإعلان عن ذلك من مصر والتي هدفت كل ت حركاتها المخلصة طيلة الاعوام الماضية الى انهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الامن والاستقرار الى كافة ربوع ليبيا على اتساع ارضها".

وتابع الرئيس قائلا: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات إضافة الى التفاعلات الليبية المحيطة بالملف الليبي.. خطورة الوضع الراهن التي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط داخل ليبيا بل الى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي، أيضا ان ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الكثير من الدول المعنية في الشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للازمة، ويهمنى أيضا ان نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للازمة الليبية وأكرر من تحذير أي طرف للبحث عن حل عسكري للازمة الليبية.

وأكد الرئيس السيسي، متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الاخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا ورفضها الكامل لكافة اشكال التصعيد الذى من شانها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.

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