"الشؤون الإسلامية" تؤكد عدم صحة الصلاة فوق أسطح المساجد

وتوعدت وزارة الشؤون الإسلامية بجازان المتسبب في الصلاة فوق أحد جوامع محافظة العارضة، مبينةً أنها ستُتخذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.





وبشأن استغلال أحد المساجد للأسطح بهدف التباعد، أوضح أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوي، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة؛ وذلك حسب توجيه فضيلة المدير العام بالفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.





ووجَّه الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الأمر، والإفادة بالحاجة إلى فتح مساجد إضافية لاستيعاب أعداد المصلين.





جاء ذلك ردًّا على خبر نُشر في بعض الصحف الإلكترونية صباح السبت الرابع عشر من شهر شوال 1441هـ أن (جوامع محافظة العارضة تستغل أسطحها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19").





يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان بصدد إضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لإقامة صلاة الجمعة المقبلة، وقد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في المرحلة الثانية بعد فتح ( 816) مسجدًا؛ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كورونا.