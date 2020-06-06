خلال لقائها محافظ الإسكندرية.. وزيرة الصحة تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أزمة كورونا (صور)

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض مدى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا بالإسكندرية، بحضور الدكتورة نائب محافظ الإسكندربة، وقيادات الوزارة والصحة بالإسكندرية.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بجميع قياداتها وأجهزتها التنفيذية تتعاون مع وزارة الصحة، وجاهزة على مدار ٢٤ ساعة لتنفيذ أية متطلبات للمنظومة الصحية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات منذ بداية الجائحة، أهما مبادرة "دعمك حياة" لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، ودعم الفريق الطبى، وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء فتم تشكيل لجان للمرور على المستشفيات التي تتعامل مع الجائحة.



من جانبها، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمحافظ الإسكندرية، للدعم الذي تقدمه المحافظة، والذي ظهر جليا خلال المرور على مستشفيات التأمين الصحي، ووجهت الدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية.



على صعيد آخر أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، قامت اللجان المشكلة بالمرور على عدة مستشفيات لمتابعة التحديات التي تواجهها والوقوف على احتياجاتها من المستلزمات الطبية المختلفة، كما تم تفعيل الخط الساخن ١٥٣٩٩ لتلقى استفسارات المواطنين فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ويتابعه فريق مدرب من الاطباء من خلال برامج تدريبية عن فيروس كورونا المستجد تم إعدادها من قبل لجنة الصحة بالمحافظة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.



وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.



ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.