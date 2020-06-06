أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""

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شارك الفنان احمد حلمي، جمهوره بصورة جديده له على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث ظهر "حلمي" بالصورة من كواليس تصوير برنامج "أرب جوت تالنت"، وعلق عليها قائلاَ:" مساء التفاؤل.. فات الكتير.. ماباقي الا القليل".



في سياق منفصل، أعرب الفنان أحمد حلمي عن حزنه الشديد بوفاة الفنان حسن حسني وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلاُ:"الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ اللي مابيرفضش لحد طلب والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه".





وتابع حديثه: "كان الصديق الوفي الجدع والأب اللي بيحب الخير لأولاده وجايز أكتر من نفسه.. الله يرحمه كان بيحترم الصغير قبل الكبير.. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالده وعايشه معانا ومع أجيال تانيه بعدنا.. هتوحشنا يا عم حسن أوي.. في الجنه ونعيمها يارب".





وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

