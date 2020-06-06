Advertisements

أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""

السبت 06/يونيو/2020 - 09:17 م
احمد حلمي
احمد حلمي
مصطفى فكيه
شارك الفنان احمد حلمي، جمهوره بصورة جديده له على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث ظهر "حلمي" بالصورة من كواليس تصوير برنامج "أرب جوت تالنت"، وعلق عليها قائلاَ:" مساء التفاؤل.. فات الكتير.. ماباقي الا القليل".

في سياق منفصل، أعرب الفنان أحمد حلمي عن حزنه الشديد بوفاة الفنان حسن حسني وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلاُ:"الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ اللي مابيرفضش لحد طلب والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه".


وتابع حديثه: "كان الصديق الوفي الجدع والأب اللي بيحب الخير لأولاده وجايز أكتر من نفسه.. الله يرحمه كان بيحترم الصغير قبل الكبير.. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالده وعايشه معانا ومع أجيال تانيه بعدنا.. هتوحشنا يا عم حسن أوي.. في الجنه ونعيمها يارب".


وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.
أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""
أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""
أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""
أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""
أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""
أحمد حلمي يوجه رسالة لمتابعيه عن برنامج "آراب جوت تالنت""

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفن اليوم احمد حلمي تويتر أحمد حلمي

أخبار تهمك

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لتجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. وتصدر بيانا مهما

منذ ساعة و نصف

المهندسين: إصابة 19 مهندسا بكورونا و280 حالة اشتباه

منذ ساعة و 11 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 18 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تغريدات الفنانين.. أحمد حلمي ينضم لـ "أرابزغوت تالنت"

تامر حسني بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان: "ألف مليون سلامة عليكي يا ملكة الإحساس يا غالية"

أول صورة لسيناريو "خيال مآتة" لـ أحمد حلمي

أحمد حلمي ينشر صورة جديدة وأحمد فهمي: "ألحقيني ياما الألقاب بتروح مني"

أحمد السقا لـ"حسن حسني" بعد وفاته: "هتوحشنا يا عمنا"

المخرج خالد يوسف عن حسن حسني: "سنفتقدك فنانا وإنسانا"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين