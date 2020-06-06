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ليستر سيتي يقترب من ضم نجم ليفربول

السبت 06/يونيو/2020 - 08:30 م
ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
كشفت تقارير عن أن بريندان رودجرز سيجتمع مجددًا مع لاعب ليفربول  آدم لالانا مع اقترابه إلى ليستر سيتي هذا الصيف. 

ومن المرجح أن يغادر لالانا البالغ من العمر 32 عامًا ليفربول في وقت لاحق من هذا العام ، مع إظهار كل من وست هام يونايتد وأرسنال وكريستال بالاس اهتمامًا لاعب خط الوسط.

ووفقًا لـ The Mirror ، يعتقد رودجرز أنه يستطيع إقناع الإنجليزي بالانضمام إلى الثعالب نظرًا لتاريخهم.

وقع مدرب ليفربول السابق على لالانا من ساوثامبتون في يوليو 2014 ، ونقله إلى أنفيلد.

هذا الموسم ، تمكن آدم  لالانا من المشاركة في22 مباراة في جميع المسابقات ، معظمها قادم من مقاعد البدلاء.


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كشفت تقارير صحفية عن أن عثمان ديمبيلي قريب من الرحيل عن برشلونة وسط شائعات من ليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

يواجه ديمبيلي العديد من مشاكل الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند مقابل  96.8 مليون جنيه استرليني في عام 2017.

لعب ديمبيلي 74 مباراة فقط مع البلوجرانا في جميع المسابقات عبر المواسم الثلاثة الماضية ، وسجل خلالها 19 هدف.

على الرغم من انتكاساته العديدة وافتقاره إلى الشكل ، يُعتقد أن عددًا من الأندية يثقل حركة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

يدعي منفذ الرياضة الإسباني أن برشلونة سينظر في أي عروض لـ ديمبيلي هذا الصيف بعد إتاحته للبيع.

يرغب ليفربول لتقديم المنافسة لمحمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ، في حين أن يوفنتوس وبي إس جي جيرمان أيضًا لضم ديمبيلي.

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