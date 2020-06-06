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البابا ثيودروس الثاني يترأس قداس عيد العَنصره

السبت 06/يونيو/2020 - 08:27 م
قداسة البابا ثيودروس الثاني
قداسة البابا ثيودروس الثاني
حازم رفعت
يترأس قداسة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، غدًا الأحد، القداس الإلهي من كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في الحمزاوي – القاهرة.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد حلول الروح القدس والمعروف بـ " العنصرة"، وسيُقام صلاة القداس بدون حضور شعبي خلف ابواب الكاتدرائية المغلقة، طبقًا لقرار الدولة بمنع التجمعات للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المُقرر أن يشارك في صلاة القداس مع قداسة البابا، المتروبوليت نقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الأسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، والمتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس).

كان المُطران نيقولا أنطونيو، قد أعلن أن بطريركية الإسكندرية برئاسة قداسة البابا تيودوروس الثاني، سمحت بإقامة الخدمات الكنسية بحيث يكون عدد المصلين محدودًا، حفاظًا على التباعد الاجتماعي، على أن يقام قداسين متتاليين في اليوم الواحد.

وأوضح " أنطونيو" في تدوينه له، الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أنه في كل صلاة قداس يخدم أحد الكهنة، مع مراعاة الطقوس الكنسية بعدم إقامة قداسين في نفس اليوم على مائدة واحدة وكأس وصينية واحدة، وبذلك يمارس كل كاهن خدمته المقدسة، كما يمكن لعدد أكبر من المؤمنين الحضور. 

وقال مطران طنطا إن خدمة الكاهن التي من أجلها نذر نفسه لخدمة الكنيسة، جسد المسيح، حُدت بسبب هذا الوباء؛ وأصبح كغيره من المؤمنين يشاهد القداس الإلهي بالبث المباشر أو على الفيديو المسجل من منزله.

ونوه بأن الكاهن قد حُدت خدمته وعلاقته بالرعية، التي هي رعية المسيح والمؤتمن عليها منه، وكذلك خبت روحانيته.

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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا، والمتحدث الرسمي بأسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن كلمة "كاثوليكية" باليونانية "καθολική" وبالعربية معناها "جامعة".

وأوضح "نيقولا" في تدوينه له، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك»، أن كلمة "جامعة" وردت في نص قانون الإيمان المسيحي النيقاوي- القسطنطيني، أو دستور الإيمان المسيحي النيقاوي- القسطنطيني.

وأضاف أن المسيحيين يرددونها باللغة العربية في كل صلاة طقسية وكل قداس إلهي في الكنيسة الأرثوذكسية، كما يرددها أيضًا المسيحيون في كل وقت؛ بالقول: "أؤمن بكنيسة واحدة جامعة (καθολική) رسولية"، أي أؤمن بكنيسة "واحدة"، مشيرًا إلى أنه هو الإيمان الحق الحقيقي القائم على إعتراف بطرس الرسول بيسوع المسيح "أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ".

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