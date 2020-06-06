عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

ألزمت وزارة الصناعة، اليوم السبت، من خلال منشور لها جميع المصنعون، الذين سيبدؤون في تصنيع الكمامة القماش، بضرورة وضع ورقة التعليمات مع كل كمامة يتم تصنيعها والتي توضح طريقة ارتدائها وكيفية غسلها.

التعليمات التي يجب اتباعها عند إرتداء ونزع الكمامة القماش:

وجاءت في ورقة الإرشادات التي ستضعها المصانع على كمامة القماش ، أنه في حالة ارتداء الكمامة يجب أن يراعي ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 40 إلى 60 ثانية، والتأكد أثناء ارتدائها من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن مع أحكام الاغلاق على الوجه والانف والذقن، بالإضافة التأكد من سهولة التنفس.

وأضافت ورقة الارشادات، أن على المواطنين عند نزع الكمامة غسل اليدين أيضا لمدة 40 إلى 60 ثانية، وأن يتم نزعها من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها وتطهيرها جيدا.

وأوضحت ورقة التعليمات أنه يجب غسل الكمامة عند شرائها لأول مرة، ويتم غسل الكمامة بعد كل ارتداء ولا يجب أن تلبس أكثر من مرة، كما يجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترة طويلة، ويجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتدائها.





الطريقة السليمة لغسل الكمامة القماش:

وعن طريقة غسلها كشفت ورقة التعليمات، أنه يتم غسلها عدة مرات سواء بالغسل الآلي والفيديو، علي أن يكون الحد الأدني لغسل الكمامة 25 غسلة.





رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"الفجر" 20 مصنع تقدمو لصناعة الكمامة القماش :

وبحسب تصريحات لرئيس هيئة التنمية الصناعية مجدي غازي للفجر، فقد بلغ إجمالي عدد المصانع الت تقدمت للحصول على رخصة لتصنيع الكمامة القماش نحو 20 مصنع حتى الآن.