Advertisements

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

السبت 06/يونيو/2020 - 08:12 م
الكمامة القماشية
الكمامة القماشية

ألزمت وزارة الصناعة، اليوم السبت، من خلال منشور لها  جميع المصنعون، الذين سيبدؤون في تصنيع الكمامة القماش، بضرورة وضع ورقة التعليمات مع كل كمامة يتم تصنيعها والتي توضح طريقة ارتدائها وكيفية غسلها.

 

التعليمات التي يجب اتباعها عند إرتداء ونزع الكمامة القماش:

وجاءت في ورقة الإرشادات التي ستضعها المصانع على كمامة القماش ، أنه في حالة ارتداء الكمامة  يجب أن يراعي ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون  لمدة من 40 إلى 60 ثانية، والتأكد أثناء ارتدائها من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن مع أحكام الاغلاق على الوجه والانف والذقن، بالإضافة التأكد من سهولة التنفس.

 

وأضافت ورقة الارشادات،  أن على المواطنين عند نزع الكمامة غسل اليدين أيضا لمدة 40 إلى 60 ثانية، وأن يتم نزعها من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها وتطهيرها جيدا.

 

وأوضحت ورقة التعليمات  أنه يجب غسل الكمامة عند شرائها لأول مرة، ويتم غسل الكمامة بعد كل ارتداء  ولا يجب أن تلبس أكثر من مرة، كما يجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترة طويلة، ويجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتدائها.


 الطريقة السليمة لغسل الكمامة القماش:

وعن طريقة غسلها كشفت ورقة التعليمات، أنه يتم غسلها عدة مرات سواء بالغسل الآلي والفيديو، علي أن يكون الحد الأدني لغسل الكمامة 25 غسلة.


رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"الفجر" 20 مصنع تقدمو لصناعة الكمامة القماش :

وبحسب تصريحات لرئيس هيئة التنمية الصناعية مجدي غازي للفجر،  فقد بلغ إجمالي عدد المصانع الت تقدمت للحصول على رخصة لتصنيع الكمامة القماش نحو 20 مصنع حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواصفات الكمامة القماش كمامة قماش طريقة الصحيحة لاستخدام وغسل الكمامة القماش

أخبار تهمك

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

منذ ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 17 ساعة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين