خاص- أخر التطورات في ملف تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر بعد جلسة الخطيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر التطورات في ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.





المصدر قال تصريحات خاصة أن الأمور الخاصة بملف تجديد عقد المدرب السويسري تسير في اتجاه إيجابي، وأن فايلر عندما قد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي بالأمس كان حديثه كله عن المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق للموسم المقبل.





المصدر تابع بأن فايلر تلقى بالفعل عددًا من العروض الأوروبية في سويسرا وإسبانيا والإمارات لكن المدرب السويسري أبلغ مسؤولو الأهلي بأن رغبته هي استكمال مشروعه مع النادي الأحمر، وسيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم المقبل.





وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد أي اختلاف في ملف تجديد العقد وأن الطلبات المادية منطقية للغاية وأن جميع البنود المتواجدة في العقد الجديد مع المحامي السويسري لفايلر والتوقيع على العقود سيكون قريبا".





وحقق فايلر نتائج مميزة هذا الموسم مع النادي الأهلي، حيث قاده للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري.



