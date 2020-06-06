Advertisements

خاص- أخر التطورات في ملف تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر بعد جلسة الخطيب

السبت 06/يونيو/2020 - 08:12 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر التطورات في ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

المصدر قال تصريحات خاصة أن الأمور الخاصة بملف تجديد عقد المدرب السويسري تسير في اتجاه إيجابي، وأن فايلر عندما قد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي بالأمس كان حديثه كله عن المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق للموسم المقبل.

المصدر تابع بأن فايلر تلقى بالفعل عددًا من العروض الأوروبية في سويسرا وإسبانيا والإمارات لكن المدرب السويسري أبلغ مسؤولو الأهلي بأن رغبته هي استكمال مشروعه مع النادي الأحمر، وسيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد أي اختلاف في ملف تجديد العقد وأن الطلبات المادية منطقية للغاية وأن جميع البنود المتواجدة في العقد الجديد مع المحامي السويسري لفايلر والتوقيع على العقود سيكون قريبا".

وحقق فايلر نتائج مميزة هذا الموسم مع النادي الأهلي، حيث قاده للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الفجر الاهلي نادي القرن الاهلي

أخبار تهمك

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

منذ ساعتين

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

في أول تجربة لفايلر.. الأهلي يواجه المنيا وديًا الجمعة المقبل

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

أخر تطورات ملف تجديد الأهلي لعقد فايلر

خاص- الأهلي يكشف أخر التطورات في ملف تجديد عقد فايلر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين