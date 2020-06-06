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ناهد السابعي تشارك في مهرجان جينيف بفيلم "هذه ليلتي"

السبت 06/يونيو/2020 - 09:01 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
مصطفى فكيه
وافقت إدارة مهرجان "جينيف السينمائي الدولي بسويسرا، فيلم لـ الفنانة ناهد السباعي بعنوان "هذه ليلتي" للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو من تأليف إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويشارك في بطولته بجانب ناهد السباعي، شريف الدسوقي، والطفل عمرو حساب.

في سياق متصل، تدور أحداث فيلم "هذه ليلتي" حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون ‏لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لأحد مناطق القاهرة الراقية، ‏فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات ‏السعادة لطفلها.‏

مهرجان چنيف السينمائى الدولى يقام فى الفترة بين 6 نوفمبر إلى 15 من ‏نفس الشهر، ويعرض المهرجان برنامجًا يضم أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية ‏وفنونًا رقمية لمدة عشرة أيام كل عام، ويفتح الباب للابتكار والموسيقى ‏والمواهب الصاعدة فى برامج المهرجان المختلفة.‏

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