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على طريقة روجينا ..صلاح عبد الله يوجه رسالة إلى أشرف زكي

السبت 06/يونيو/2020 - 08:29 م
اشرف زكي
اشرف زكي
ولاء عبد الناصر



حرص الفنان صلاح عبد الله على توجيه رسالة خاصة لنقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وذلك بعد إجراءه عملية جراحية في دعامة القلب.


ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بعض الصور التى ظهر فيها مع أشرف زكي، ومجموعة من الممثلين منهم حسن حسني، روجينا.


وعلق صلاح عبد الله على الصور، قائلا" سلامة قلبك ياغالي
نقيبنا وأخويا الصغير وعشرة العمر د أشرف زكي عمل دعامتين في القلب وبقى زي الفل وبنقوله مليون حمدالله عالسلامة يابطل".



وتابع "أشرف اللي عمره ماأتأخر عن حد خبى تعبه واستمر في خدمة الكُل حتى فوجئنا كلنا بإنه عمل القسطرة ..ربنا يخليك لبناتك ومراتك ياعمري، ولينا كلنا يادُعامة قلبنا .. الصور من التكريم اللي عمله أشرف للرائع الكبير حسن حسني في مسرح النقابة ثم في منزلي".


يشار إلى أن آخر اعمال صلاح عبد الله مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.

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