المؤشر العام لبورصة قطر يقز 4% في تعاملات الأسبوع الماضي

حققت مؤشرات البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية، وكانت أفضل البورصات أداءا على المستوى العربي، حيث صعد مؤشرها بنسبة 4.27%.

وبهذه الارتفاعات وصل المؤشر القطري العام إلى مستويات 9252.07 نقطة بزيادة 378.9 نقطة عن مستويات التى سجلها نهاية الأسبوع الذي سبقه.

وربح بذلك رسمال السوقي للبورصة القطرية نحو 20 مليار ريال ليصل إلى مستويات 524.6 مليار ريال.

، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة خلال الأسبوع، في مقدمتها «الطبية» بنسبة 15.06 %، ثم «إزدان» بواقع 12.47 %، ثم «ودام» بنسبة 10.94 %، ثم «كهرباء وماء» بنسبة 8.78 %، فسعر «قامكو» بنسبة 8.59 %. بينما انخفضت 10 شركات واستقرت أسهم 2 شركة.







