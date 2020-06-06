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مدير الكلية البحرية الأسبق: نقلة عملاقة حدثت في القوات البحرية خلال السنوات الأخيرة (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال اللواء بحري محمد إبراهيم خليل مدير الكلية البحرية الأسبق، إن نقلة عملاقة حدثت في القوات البحرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك هناك قفزة في أسلحة القوات البحرية من حيث شراء الميسترال والغواصات وحاملات الهليوكوبتر.

وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق، إلى أن التفوق ليس بالتسليح وحده ولكن بالرجال الذين يتعاملون مع الأسلحة الحديثة.
     

وأوضح أنه لابد من تسليط الضوء الإعلامي على ما تم من تطوير في القوات البحرية حتى يعلم الشباب المصري مدى اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالإصرار على الامتياز والتميز.


وصنف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بقوة جيوش دول العالم مصر ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام.

وكشف موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول عن تصنيفه السنوي للعام الجاري. ووفق هذا التنصيف جاء الجيش المصري ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام، إذ قفز تصنيفه من المركز الـ 12 على المستوى العالمي إلى المركز التاسع، وعلى المستوى الإقليمي من المركز الثاني إلى المركز الأول. وبهذا يكون قد تفوق على جيوش كبيرة في العالم ومنها الجيش التركي الذي تراجع إلى المركز 11 بعدما كان يحتل المركز التاسع عالميًا والأول في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الموقع. كما تفوق على الجيش الإيراني الذي جاء في المركز 14 والجيش الإسرائيلي الذي حل في المركز 18 للتصنيف السنوي لعام 2020.

ويعتمد موقع "غلوبال فاير باور" في تقييمه لقوة جيوش دول العالم على أكثر من 50 معيارًا، من أهمها الجوانب العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية وتعداد قواته البرية والبحرية والجوية وتسليحها، بالإضافة إلى معايير أخرى تتمثل في الموارد اللوجستية والمالية.

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